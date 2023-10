Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono ancora dedicati al caso scommesse e in particolare alla situazione dei tre giocatori più coinvolti: Tonali, Fagioli e Zaniolo. ‘Saltano gli Europei’ titola il Corriere dello Sport; ‘Tonali, che rischio’ è la prima de La Gazzetta dello Sport, mentre Tuttosport apre col mercato della Juve: ‘A gennaio ti serve Soulé?’ chiede l’uomo mercato del Frosinone Guido Angelozzi in un’intervista.



