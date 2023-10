Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla settima giornata di campionato: dalla fuga di Milan e Inter al pareggio della Juve a Bergamo e la risposta di Allegri alle critiche. Il Corriere dello Sport si concentra sul ‘caso’ Osimhen: ‘Napoli non c’entra, questa è casa mia’ è il titolo in prima pagina riprendendo le parole del giocatore; ‘Ma resta il gelo con il club’



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all’estero