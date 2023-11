Stasera l’Italia di Luciano Spalletti tornerà in campo contro l’Ucraina con l’obiettivo di chiudere il discorso qualificazione all’Europeo 2024 in Germania. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate agli Azzurri: “Match point” titola il Corriere dello Sport. “Fate i campioni” è la prima de La Gazzetta dello Sport, con Federico Chiesa che esulta in primo piano. Tuttosport invece dedica la copertina al tennis e al sogno di Sinner che si è infranto contro Djokovic: “Grazie Jannik, mostro Nole”. In taglio alto spazio alla Nazionale di Spalletti: “Italia, qui si fa l’Europa”.



