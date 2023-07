Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate principalmente al mercato. Secondo il Corriere dello Sport c’è ancora distanza tra Osimhen e il Napoli per il rinnovo del contratto; si continua a trattare, ma Garcia è in ansia. La Gazzetta dello Sport apre con le dichiarazioni di Allegri: “Juve, ti spingo io”; in taglio alto evidenzia la sfida sul mercato tra Milan e Roma, entrambe a caccia di una punta. Le parole di Allegri sono anche sulla prima di Tuttosport: “Pogba, un mese. Dusan va gestito”.



