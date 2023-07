Riflettori accesi sul mercato. Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi aprono con le mosse delle big: dagli obiettivi in entrata ai giocatori che possono andare via; la Juve aspetta Giuntoli, il Milan fa all in con Pioli e l’Inter prova a trattenere Lukaku.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi in Italia e all’estero