A poco più di un mese dalla fine del mercato, le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani sono concentrate soprattutto sulle ultime trattative: ‘Il bluff Lukaku’ titola il Corriere dello Sport, il belga pessimista sul trasferimento in bianconero ma Giuntoli continua a lavorare sotto traccia. La Gazzetta dello Sport apre con un’intervista a Thuram: ‘Parlerò con i gol’ ha detto il nuovo attaccante dell’Inter’. Su Tuttosport arrivano indicazioni di mercato da Bremer: ‘Juve, resto per vincere’.