Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla Serie A e all’analisi della 3ª giornata di campionato: ‘Oro Toro’ titola il Corriere dello Sport che analizza in primo piano il 4-0 dell’Inter alla Fiorentina. Anche La Gazzetta dello Sport apre con i nerazzurri in copertina: ‘Onda Inter’. Occhi puntati sul derby di Milano e sulla condizione dei rossoneri: “È un Milan compra e vinci”. Tuttosport si concentra sulla Juve e sul 2-0 dei bianconeri sull’Empoli: “Avanti con Fede”. Taglio alto dedicato al Torino e al suo… “Maratonjic!”.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi in Italia e all’estero