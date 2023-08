Le dimissioni di Roberto Mancini da ct dell'Italia hanno scosso tutto l'ambiente del calcio italiano. In evidenza sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi c'è ancora la decisione dell'allenatore. In particolare, in primo piano, la figura di Luciano Spalletti scelto come principale candidato per la panchina azzurra.



