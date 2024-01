Prime pagine martedì 23 gennaio: ‘Rombo d’Italia’, ‘Unico’ e ‘L’angelo azzurro’

Ieri sera a Riyad in Arabia Saudita l’Inter ha vinto la Supercoppa italiana con un gol di Lautaro Martinez nei minuti di recupero, ma le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla scomparsa di Gigi Riva. Ex campione del Cagliari e di tutto il calcio italiano, Riva è morto a 79 anni per un malore al cuore. Si sarebbe dovuto operare poco dopo.



“Unico” lo ha definito il Corriere dello Sport con un titolo a cinque colonne vicino al quale c’è un immagine di Riva in Nazionale che si sistema gli scarpini. A proposito: con l’Italia ha segnato 35 gol. Nessuno come lui. Per La Gazzetta dello Sport Riva è “Rombo d’Italia”, riprendendo il suo soprannome Rombo di Tuono, datogli da un giornalista negli Anni ‘70 per far capire la potenza del suo sinistro. “L’angelo azzurro” titola invece Tuttosport in prima pagina, e sullo sfondo un primo piano di Gigi Riva con l’Italia.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero