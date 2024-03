Prime pagine martedì 26 marzo: ‘Ridatemi la Serie A’, ‘Ferguson, solo Juve’ e ‘Il Milan va a 130 (milioni)’

Messa da parte la parentesi Nazionale con due vittorie dell’Italia contro Venezuela ed Ecuador, le prime pagine dei giornali sportivi di oggi si concentrano sul mercato che verrà: prime strategie in vista dell’estate, obiettivi nel mirino e contatti preliminari con i dirigenti già al lavoro per rinforzare le squadre.

Il Corriere dello Sport apre con un’intervista esclusiva a Nicolò Zaniolo: “Ridatemi la Serie A” è il grido del classe ‘99 di proprietà del Galatasaray e in prestito in Premier League all’Aston Villa. Tuttosport lancia in copertina uno dei protagonisti del mercato estivo: “Ferguson, solo Juve. Nuovi contatti con l’entourage dello scozzese”. La prima de La Gazzetta dello Sport invece ha Stefano Pioli in primo piano: “Il Milan va a 130 (milioni). Parte il piano di rilancio dei rossoneri”.



