Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla serata di Champions, con Napoli e Inter impegnate rispettivamente contro Real Madrid e Benfica. “La volta buona” titola il Corriere dello Sport presentando la partita del Napoli. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla gara dei nerazzurri: “La mia Inter è europea” è il titolo in prima pagina con le parole di Inzaghi. Tuttosport si proietta al derby Juve-Torino: “Vlahovic a tutti i costi”.



Sfoglia la gallery per leggere le prime pagine di oggi, in Italia e all’estero