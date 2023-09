Nella settimana della sosta del campionato per le gare delle nazionali, le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate al bilancio delle prime tre giornate di Serie A, con vista sulla quarta nella quale è in programma il derby di Milano. Il Corriere dello Sport accende i riflettori sul rinnovo di Inzaghi con l’Inter: ‘Per la stella’. La Gazzetta dello Sport analizza le mosse della nuova Juventus e Tuttosport riporta le parole di Del Piero: ‘Juve, ho un sogno’.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero