A una settimana dall’inizio del campionato, ad essere protagonista nelle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi è ancora il mercato. "Pazza Inter" è il titolo dell'apertura de La Gazzetta dello Sport, con Inzaghi in primo piano in attesa di un attaccante e di una soluzione sul caso Samardzic. Anche il Corriere dello Sport accende i riflettori sul mercato nerazzurro: "Inter, Arna ti costa. Saputo chiede 15 milioni, Zhang può inserire Sensi". Oggi alle 20.30 scende in campo la Juventus, e Tuttosport titola la copertina sulla sfida con l'Atalanta: "Juve, la Dea non mente"; spazio anche a un'intervista a Kaio Jorge.



