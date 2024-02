Prime pagine sabato 17 febbraio: 'Inter forza 10', 'Bravi, 10+' e 'Vlahovic, almeno tu ci sei?'

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla 25a giornata di Serie A che è iniziata ieri con due anticipi. In particolare, l'analisi dei giornali si concentra sulla vittoria dell'Inter per 4-0 a San Siro contro la Salernitana. I nerazzurri hanno dominato una partita mia in discussione e ora sono a +10 dalla Juventus che oggi alle 18 giocherà in casa del Verona con l'obiettivo di conquistare i tre punti per ridurre il margine dalla capolista.



"Inter forza 10" è il titolo de La Gazzetta dello Sport con l'esultanza di Lautaro in primo piano. L'argentino è il protagonista anche della prima pagina del Corriere dello Sport, che applaude il momento dei nerazzurri: "Bravi 10+", si legge in copertina a sei colonne. Tuttosport invece si concentra sulla gara della Juventus, con Allegri che si affiderà ai suoi giocatori di fiducia per riscattare le ultime due sconfitte contro Udinese e Inter: "Vlahovic, almeno tu ci sei?".



Sfoglia la gallery per leggere le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, in Italia e all'estero