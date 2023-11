Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla Nazionale e alla vittoria di ieri sera contro la Macedonia del Nord. “Quasi fatta” titola il Corriere dello Sport in prima pagina con il faccione sorridente di Federico Chiesa in primo piano. La Gazzetta dello Sport zoomma sull’esultanza del giocatore della Juve, scivolata sulle ginocchia e braccia larghe; e titola: “L’Italia vede l’Euro”. Tuttosport ha dedicato il taglio alto alla Nazionale, mettendo in evidenza al centro della pagina le generazioni future: “Ragazzi d’oro” li ha chiamati, riferendosi a Sinner e Bellingham.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi in Italia e all'estero