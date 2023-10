Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate alla ripresa del campionato. Oggi si riparte con la nona giornata di Serie A, alle 15 è in programma Verona-Napoli, poi il Torino ospiterà l’Inter e stasera la Lazio giocherà in casa del Sassuolo.



Sfoglia la gallery per leggere le prime pagine dei giornali italiani ed esteri