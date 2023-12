Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate all'ultima giornata di Serie A del 2023. Ieri quattro partite tra le quali quella dell'Inter e del Napoli, oggi alle 18 il Milan ospiterà il Sassuolo ma il big match di questo turno è la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Roma. Le copertine sono dedicate allo stop dei nerazzurri a Marassi: 'L'Inter stecca' è il titolo de La Gazzetta dello Sport con Calhanoglu deluso in primo piano; sulla prima del Corriere dello Sport c'è Arnautovic che esulta ma... 'Mezza stella' titola il quotidiano. Tuttosport apre con un'intervista a Gigi Buffon: 'Il mio calcio'.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine di oggi in Italia e all'estero