Prime pagine sabato 5 ottobre: "Napoli al bacio", "Milan resti mio" e "Kalulu, fai tu il Bremer"

- In apertura del Corriere dello Sport c’è l’esultanza di Lukaku in primo piano dopo il rigore segnato col Como: “” titola il quotidiano. La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al Milan e alla volontà di RedBird di non mollare il club: “- si legge -”. La copertina di Tuttosport è sull’analisi della difesa della Juventus “” è il titolo in prima pagina riferendosi al lungo infortunio del difensore brasiliano (stagione finita).