Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi sono dedicate all’ottava giornata si campionato. Il Corriere dello Sport apre con un’indiscrezione legata al futuro di Mourinho: “Pronto a cacciarlo. Friedkin intende esonerarlo se la Roma perde a Cagliari”. La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla situazione in casa Juve: “Fuori Pogba, ma arrivano 200 milioni. Il francese verso l’addio, maxi ricapitalizzazione con rinforzi in vista”. Tuttosport accende i riflettori sul derby di Torino: “Allegri-Juric guai a chi perde”.



