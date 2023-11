Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate principalmente al mercato. L’Arabia Saudita continua a tenere i riflettori accesi in Serie A, e per il Corriere dello Sport: “Ci spogliano. Vogliono Mou, Sarri, Dybala e Rabiot”. La Gazzetta dello Sport apre con una “Sorpresona Inter. Doppia sfida alla Juve: torna l’idea Samardzic dopo il caos dell’estate. E Marotta prepara anche l’assalto a Zielinski”. Tuttosport analizza il mercato sull’asse Torino-Firenze, a due giorni dalla partita di campionato: “Che bello il Viola Park. L’ha pagato la Juve…”.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi in Italia e all’estero