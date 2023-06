Giornata di vigilia in casa Inter, oggi siamo a -1 dalla finale di Champions League contro il Manchester City. I nerazzurri sono a Istanbul dove domani si giocheranno la partita più importante della stagione. I quotidiani sportivi in edicola oggi dedicano grande spazio alla partita di domani, in evidenza anche il mercato sulle strategie di Juventus, Milan e le altre big.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi italiani ed esteri