(ANSA) - PRAGA, 07 GIU - In mezzo alla festa dei tifosi della Fiorentina e del West Ham c'è stato qualche momento di tensione in centro a Praga, per un presunto contatto tra le due tifoserie. La polizia in tenuta antisommossa, nella centralissima piazza San Venceslao, ha contenuto e identificato un centinaio ultras della Fiorentina, evidentemente ritenuti responsabili di far parte del gruppo che ha provocato i disordini. Non è chiaro se la polizia ceca abbia o meno fermato qualche tifoso.