Il campionato argentino in pieno svolgimento propone domenica prossima un interessante confronto tra il Belgrano ed il San Lorenzo. La rivalità tra le due società, che vantano un enorme seguito tra i tifosi pronti a vivere una giornata che offra loro bel calcio e tante emozioni, è radicata nella storia del calcio argentino. Questa partita è alla vigilia un appassionante scontro tra due squadre di grande prestigio e tradizione nel calcio sudamericano. Entrambe ambiscono a conquistare l’intera posta in palio per posizionarsi meglio in classifica: i padroni di casa sono decimi con all’attivo trentacinque punti mentre il San Lorenzo è terzo ma con undici punti di ritardo dalla capolista River Plate Prestazioni contraddittorie per le due contendenti nelle più recenti uscite in campionato. I padroni di casa hanno vinto una sola partita, pareggiato un’altra, l’ultima gara fuori casa con il Colon, e perso tre volte negli ultimi cinque confronti pur avendo recentemente proposto una difesa più solida ed un attacco più pericoloso. Tra i giocatori chiave Bareiro in attacco sta attraversano un ottimo periodo di forma e si propone di fare la differenza in campo di fronte ai propri beniamini pronto a finalizzare i palloni proposti da Barrios. Gli ospiti, di contro, sono in serie positiva e puntano a consolidare la terza posizione in classifica per aver conquistato nelle ultime recenti cinque gare di campionato, una vittoria e quattro pareggi, buon ultimo lo zero a zero con la capolista River Plate. Gara verità, dunque, per i ragazzi ora allenati da Rubén Darío Insúa che ha rilevato quella panchina che è stata di recente condotta dall’ex difensore della Juventus Paolo Montero. Dubbi sulla presenza di Carlos Sánchez uscito per infortunio nella gara con il River. Padroni di casa favoriti sulla lavagna di che propone l’1 a 1,98, con l’X che moltiplica per 2,98 e con il 2 che è offerto a 4,00. Tra i risultati esatti il 2 a 0 è consigliato a 6,70, lo 0 – 2 a 17,45, l’1 a 1 a 5,45, il 2 a 2 a 22,75 e lo 0 – 1 a 6,70.