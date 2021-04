In questa fase della stagione i punti valgono doppio e allora le vittorie possono sembrare meno belle come quella ottenuta oggi dal Milan sul Genoa.Il bicchiere è mezzo pieno per Pioli che ora può guardare con fiducia al fondamentale impegno di mercoledì prossimo contro il Sassuolo.il centrale danese ha ripreso veemente i compagni più indolenti come Leao e Krunic. E ha salvato un gol fatto su Masiello che stava per approfittare di un errore tecnico piuttosto evidente di Donnarumma quando mancavano quattro minuti al novantesimo.- Il Milan si sta giocando un obiettivo importante come la qualificazione alla Champions League. Donnarumma vuole misurarsi nella massima competizione e per riuscirvi dovrebbe pensare solo al campo e non a quello che sta succedendo fuori.Questa lunga telenovela non fa bene ne al ragazzo ne al Milan.