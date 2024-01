Primo esame per De Rossi: Roma a quota 1.46 contro il Verona

“L’unico mio rimpianto è poter donare alla Roma una sola carriera”. Una frase detta anni fa da Daniele De Rossi non sarà più valida a partire da sabato 20 gennaio alle 18:00. Con Roma-Verona ricomincia la seconda vita in giallorosso per DDR, non più in mezzo al campo ma come allenatore. Via Mourinho, l’ex capitano dei capitolini sa di non avere l’esperienza dalla sua, con appena mezza stagione in panchina alla Spal in Serie B, ma il coraggio non è mai mancato a De Rossi, che ha assicurato: “Me la giocherò alla morte per restare”. Un solo punto nelle ultime tre partite per la Roma, meno anche rispetto al Verona, ma sulla lavagna scommesse i pronostici danno Pellegrini e compagni favoriti a quota 1.46, contro il pareggio a 4.25 e il segno 2 a 7.75. Si aprirà così la 21esima giornata della Serie A, con solo 6 match in calendario per questo weekend visto che Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina sono protagoniste in Supercoppa. Sempre sabato ma alle 20:45 il Milan cerca la quarta vittoria di fila in casa dell’Udinese, che però è determinata ad allontanarsi dalla zona retrocessione, distante appena un punto: quota 1.89 per il successo dei rossoneri, a 4.00 il colpo dei friulani. Con l’Inter distratta dalla Supercoppa la Juventus potrebbe prendersi il primo posto e Max Allegri cerca il massimo bottino in casa del Lecce a quota 1.66, mentre in zona retrocessione l’appuntamento più importante è Frosinone-Cagliari: quota 2.40 per i ciociari, mentre per il pareggio e la vittoria dei sardi si sale rispettivamente a 3.40 e a 2.95. Equilibrio in Empoli-Monza, con i brianzoli avanti ma a 2.55, mentre in Salernitana-Genoa i liguri sono proposti vincenti a 2.18.