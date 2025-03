Primo gol di Skriniar con il Fenerbahçe: come sta andando in Turchia

Getty Images

Da quando è arrivato al Fenerbahçe: da fine gennaio il difensore slovacco ha sempre giocato ed è sempre partito titolare, rimanendo in campo fino alla fine in ogni singola partita. L'ex Inter e Sampdoria è diventato un punto fermo della squadra di Josè Mourinho, una colonna della difesa alla quale ormai è diventato impossibile rinunciare. E' arrivato negli ultimi giorni della sessione di mercato invernale in prestito secco dal Psg, dove non trovava spazio ed era ormai scivolato indietro nelle gerarchie; da tempo in uscita dal club francese, ha scelto la Turchia per rilanciarsi.

- Alla 13a presenza con la maglia gialloblù,. La squadra di Mourinho giocava in trasferta in casa del Bodrum quart'ultimo e in lotta per non retrocedere, il Fener ha vinto 4-2 e Skriniar ha segnato il gol che ha sbloccato la partita dopo appena cinque minuti: il numero 37 ha risolto una mischia in area avversaria con un colpo di testa preciso sul palo più lontano. Gli altri gol sono stati di Aydin, Szymanski e Talisca.

- A nove giornate dalla fine del campionato turco il Fenerbahçe è secondo dietro al Galatasaray, con questa vittoria va a -6 dai rivali contro i quali giocherà mercoledì 2 aprile in coppa nazionale.. Per sperare ancora di vincere il titolo dovranno sperare almeno in tre passi falsi del Galatasaray, perché se dovessero arrivare a pari punti vincerebbero il campionato Osimhen e compagni essendo in vantaggio negli scontri diretti.