C'è un Buffon che segna: primo gol in Primavera 2 per Thomas, figlio di Gigi

Il figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, Luois Thomas, ha segnato la sua prima rete in Primavera 2. Infatti il ragazzo classe 2007 in occasione del match fra il suo Pisa e il Bari ,perso poi per 5-4, è entrato nel tabellino dei marcatori. Il club toscano si trova attualmente al terzo posto in classifica con 37 punti dietro Benevento e Cesena, il club pugliese invece occupa la decima piazza con 27 punti.



I DETTAGLI - Seppur non partisse fra i titolari( subentrando al 17' del secondo tempo) facendo il suo esordio nel campionato ha impiegato solamente due minuti per segnare. Buffon è arrivato al club toscano in estate; in precedenza aveva vestito la maglia della CBS, una società di Torino. C'è anche un Buffon che segna..



Ecco il video Youtube di Telebari con il gol di Luois Thomas Buffon.