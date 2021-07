Il primo test della stagione si è da poco concluso: l'#ASRoma ha battuto per 10-0 il Montecatini.



Perez, Mancini, Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rig), Zalewski e Diawara. pic.twitter.com/umovFeO9lx — AS Roma (@OfficialASRoma) July 15, 2021

, scesa in campo nel pomeriggio a Trigoria per sfidare il Montecatini. Di Carles Perez il primo gol annuale, a cui si sono aggiunte le reti di Mancini, Borja Mayoral (3), Calafiori, un autogol, Zaniolo (rigore), Zalewski e Diawara., impegnato in un allenamento.