Prince of FIFA entra nella fase due e si fa in quattro: Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci, campione europeo di Fifa17 e giocatore numero uno in Italia, non sarà più solo nel suo racconto della vita da pro-player, ma avrà altri tre player di livello a supportarlo. Giancarlo 'Gianky09' Casati, Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio e Matteo 'RiberaRibell' Ribera del Team Mkers si uniscono alla squadra di Calciomercato.com, per entrare sempre più a fondo nel mondo degli eSports e del calcio virtuale!



Continuiamo il nostro viaggio negli eSports con Daniele 'IcePrinsipe' Paolucci che ci racconta il nuovo torneo creato ad hoc da Electronic Arts dopo l'acquisto dei diritti sia della Champions League che dell'Europa League. Una competizione particolare con regole e tabellone studiato ad hoc. Scoprite tutte le news nel nuovo video!