Dortmund e Marsiglia: accordo per Reyna

Fa sapere L’Equipe che Borussia Dortmund e Marsiglia avrebbero trovato un principio di accordo per portare Giovanni Reyna in Francia. Dovrebbero aver trovato la quadra per un prestito con opzione di acquisto. Non ci starebbe però solamente il Marsiglia sul calciatore ma anche alcuni club di Premier League. Nulla è ancora finalizzato ma questo principio d’accordo fa avvicinare il centrocampista offensivo statunitense al club allenato da Gattuso. Il centrocampista americano classe 2002,che ha un contratto in scadenza nel 2025, ha fin qui trovato poco spazio in Germania partendo titolare solamente due volte in stagione per un totale di 336 minuti giocati. La situazione al Dortmund non è destinata a cambiare almeno per il momento, vista la rapida crescita di Bynoe- Gittens e il ritorno di Jadon Sancho in questa finestra di mercato, si sta cercando quindi una soluzione che possa mettere d’accordo tutti. Bisognerà capire anche la sua collocazione tattica nel 3-5-2 che sta utilizzando Gattuso,dal momento che il Dortmund utilizzava un altro modulo di gioco, il 4-3-3. Lo statunitense è comunque un calciatore duttile ed è quindi è in grado di ricoprire più ruoli, infatti il classe 2002 può giocare sia come trequartista che ala destra e sinistra.