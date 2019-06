Prima il dovere e poi il piacere. Si potrebbe riassumere così il lavoro che attende Aurelio Andreazzoli al Genoa.



Come fa notare questa mattina il Secolo XIX, prima di procedere all'acquisto dei giocatori necessari a rinforzare la propria rosa in vista del prossimo anno, la società rossoblù dovrebbe pensare come sfoltire sensibilmente un organico che al momento conta ben 51 tesserati. Un numero esagerato, soprattutto tenuto conto che la partecipazione alla Serie A impone la presentazione di una lista di non oltre 25 elementi, meno della metà di quanti oggi affollano Pegli.



L'enorme cifra scaturisce dal ritorno sotto alla Lanterna di molti giocatori che negli ultimi mesi, pur essendo a libro paga di Enrico Preziosi, sono stati temporaneamente domiciliati in prestito altrove. Tra i casi più famosi figurano l'italobrasiliano Romulo, che la Lazio non intende riscattare, il belga Omeonga, di rientro dalla Scozia, l'ex Udinese Sandro, il difensore marocchino El Yamiq, il portiere ceko Zima. A questi devono poi aggiungersi i molti ragazzi della Primavera che per limiti di età hanno terminato il proprio percorso nelle giovanili e si apprestano ad entrare a pieno titolo nel calcio dei grandi.



Considerando poi che il Genoa avrà bisogno , a stare stretti, di almeno sette-otto rinforzi prima del via del nuovo campionato il compito che attende tecnici e dirigenti rossoblù appare davvero gravoso.