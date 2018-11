Cambia ufficialmente la panchina della Pro Piacenza. Con una nota sul proprio sito internet, il club emiliano ha comunicato la nomina di Riccardo Maspero come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Giannichedda: "Il Pro Piacenza comunica di aver affidato a Riccardo Maspero la guida tecnica della prima squadra. Il Mister si avvarrà di Luca Bozzini come suo vice. Al nuovo tecnico e al suo secondo da parte di tutta la Società, il più caloroso benvenuto e un grosso in bocca al lupo per il lavoro da svolgere".