Massimiliano Gatto contro Leonardo Gatto, sfida tra fratelli. Gli attaccanti di Como e Pro Vercelli, decisivi per le vittorie per 1-0 di ieri rispettivamente contro Pro Sesto e Pistoiese, si ritroveranno di fronte domenica allo stadio Piola della cittadina piemontese, nella sfida fondamentale in ottica primo posto del girone A della Serie C.