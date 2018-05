Gianluca Grassadonia, ex allenatore della Pro Vercelli, esonerato dopo il ko con lo Spezia, saluta la piazza piemontese con un messaggio su Facebook: "Si chiude un'avventura nella quale io ed il mio Staff abbiamo creduto sin dal primo giorno, dedicando impegno, sacrificio e passione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Purtroppo in una stagione travagliata possono esserci delle incompresioni ma tutto quello che è stato fatto e detto aveva in sè un significato ben preciso: la feroce determinazione di proteggere la squadra e la voglia di crederci sempre, cercando di andare oltre i propri limiti per il bene della Pro Vercelli. Ringrazio la città di Vercelli per l'ospitalità ricevuta, i tifosi della Pro ed i giornalisti tutti. Ringrazio infine, ma sono al primo posto, tutto il gruppo di UOMINI, i miei calciatori, che con me hanno sofferto, gioito e creduto fino alla fine: spero possiate conservare un buon ricordo professionale ed umano nonostante la stagione difficile e tormentata dalla quale tutti dobbiamo imparare qualcosa e ripartire. In bocca al lupo a voi tutti e forza Pro".