Un paio di dubbi e alcune incertezze per Claudio, che in queste ore sta studiando la formazione dellada opporre al Lecce in quello che è un vero e proprio scontro salvezza. Il principale interrogativo per il mister è quello del modulo. Ranieri sembra intenzionato a proseguire con ilsistema di gioco che garantisce più equilibrio, anche se in settimana l'allenatore ha provato spesso anche il 4-3-1-2 di stampo giampaoliano. Oltretutto con il rombo Ranieri potrebbe ridare spazio acome rifinitore, valorizzando il calciatore rimasto ai margini del Doria in questo avvio di stagione.Comunque, la Samp almeno inizialmente si schiererà con il 4-4-2, e le incertezze per la Samp sono legate alle condizioni di Murillo e Gabbiadini . Se dovessero stare bene entrambi dopo la rifinitura di questa mattina, la linea difensiva davanti addovrebbe comporsi cona destra,a sinistra ecoppia centrale. In caso il colombiano non riuscisse a farcela, spazio a Ferrari. A centrocampo il ballottaggio coinvolge Rigoni (in vantaggio) e Depaoli per la corsia di destra, mentre la fascia mancina dovrebbe essere appannaggio di Jankto. C'è pure una terza opzione, con Leris a destra e Rigoni a piede invertito sull'out mancino. Nel cuore del gioco dovrebbe rivedersi, che rileverà l'ex di giornata Bertolacci, affiancato da Vieira.In avanti sono in tre a giocarsi una maglia da titolare di fianco a- se starà bene - resta in pole, in caso di forfait dell'ex Napoli spazio a uno tra Caprari e Bonazzoli, che però Ranieri considera un ottimo innesto a gara in corso.Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Rigoni, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.