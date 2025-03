Probabile formazione Sampdoria: Niang unica punta, Venuti gioca a sinistra?

Getty Images

Tanti dubbi di formazione per lae mister Semplici, che ieri, nella conferenza stampa pre-partita, ha toccato varie tematiche relative all'undici che oggi affronterà il Palermo al Ferraris. La domanda principale riguarda ovviamente l'attacco, con Coda che nelle ultime partite è uscito dalle rotazioni. L'interrogativo della tifoseria è se prima o poi Coda e Niang potranno giocare insieme. Semplici è stato chiaro: per lui i due possono coesistere, anche se oggi Coda partirà dalla panchina.I ballottaggi aperti in seno alla formazione doriana sono tanti. In porta andrà, Ghidotti è ancora out. Nella difesa a tre sono sicuri di una maglia da titolare Altare e Curto. Il terzo posto se lo giocano il rientrante, per cui Semplici ha speso parole importanti ieri, capitan Bereszynski oppure Veroli.

Anche a centrocampo Semplici ha mischiato le carte.partono in vantaggio per occupare il centro del reparto, anche se Yepes scalpita. A destra andrà Depaoli ancora una volta, mentre a sinistra, visto l'infortunio di Ioannou, il favorito sembrava essere il sostituto naturale, Beruatto, arrivato nel mercato di gennaio e di professione esterno sinistro. Nelle ultime ore, però, ha preso quota una possibilità particolare, ossia quella di impiegare sulla corsia mancina Venuti a piede invertito. Sulla trequarti Akinsanmiro insidia Oudin, che giocherà di fianco al rientrante Sibilli, conunica punta.

Probabile formazione Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Depaoli, Ricci, Meulensteen, Venuti; Oudin, Sibilli; Niang. All. Semplici.