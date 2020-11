Dopo la sosta per le nazionali, torna in campo la Serie A con l’ottava giornata. Di seguito le indicazioni e le novità sulle, in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori. La ma la partita con il Crotone è a rischio ) ritrova Cirodal primo minuto, nellaesordio stagionale in arrivo per Matthijs, con Kulusevskiin ballottaggio con McKennie e la certezza della coppiain attacco. Tanto turnover in vista per: Gasperini ha addirittura escluso dai convocati Hateboer, Djimsiti e Muriel, davanti sfida aperta; per Conte possibili novità in difesa, conche possono far riposare Skriniar e de Vrij ed Eriksen ancora verso la panchina. Neltornadal primo minuto al posto dell'infortunato Leao, nelsenza Osimhen testa a testaper una maglia in attacco.