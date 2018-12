È tutto pronto per la 15ma giornata di Serie A. La prima partita è il big match tra Juventus e Inter. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Stop per, che è in forte dubbio per il Cagliari. Nella Juvedovrebbe farcela dopo il mal di schiena, per l'Inter Perisic è in pole position per giocare da ala sinistra. Il Milan cambia con il ritorno di Higuain: non più difesa a tre né 4-3-3 ma un 4-4-2 contitolare con il Pipita. Babacar parte avanti nel Sassuolo, ma c'è l'insidia Matri. Stavolta giocanel Napoli.