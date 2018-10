Dopo la sosta per le nazionali, si torna in campo. La prima partita è sabato, quella tra Roma e Spal. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati. Tutti gli aggiornamenti sul fantacalcio sull'app gratuita di SOS Fanta.Il Napoli cambia senza, sono pronti Milik e Mertens. Turnover nella Juve, riposae parte fuori Douglas Costa. Dzeko in ballottaggio con Schick, potrebbe riposare dopo la nazionale. Nuovo Genoa sotto la guida di Juric, la squadra passa al 3-5-2 con alcune novità di formazione. Politano è favorito su Candreva nell'Inter, per il Milan pochi dubbi: davanti Suso, Higuain e Calhanoglu. Nell'Empoli può tornare titolare La Gumina.