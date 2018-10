Dopo la settimana di coppe europee, si torna in campo in campionato. La prima partita è sabato, quella tra Atalanta e Parma. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve gioca ancora, in difesa riposa uno tra Cancelo e Alex Sandro. Rischianella Roma, si è allenato a parte. Nel Napoli tornano Zielinski e Milik, mentre per il Milan è a rischio Calhanoglu. Prontonella Samp, Joao Pedro ancora in attacco. L'Inter può fare cinque cambi rispetto al Barcellona, da Dalbert a Politano.