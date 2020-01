Si torna in campo per la 19esima giornata di campionato, che inizia sabato con il match delle 15 tra Cagliari e Milan. Ci sono ancora tanti dubbi di formazione, dalla Juve al NapoliI bianconeri recuperano Higuain, che si è allenato in gruppo, mentre Gattuso ha il dubbio in porta. Nel Milan c'ètitolare con Leao al suo fianco, tornanell'Inter. La Roma non cambia, ancora spazio per Perotti. Nella Lazio c'è il dubbio Correa, che è a rischio.