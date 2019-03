Si torna in campo per la 26esima giornata, che inizia con Cagliari-Inter. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juveva verso il recupero, potrebbe giocare dall'inizio. Nel Napoli, invece, chi recupera è. L'Inter si affida ancora a Lautaro Martinez, nel Milan parte dalla panchina Cutrone. Novità per il derby di Roma: Correa dovrebbe giocare dal primo minuto, verso la panchina Nzonzi. Manolas ha recuperato.