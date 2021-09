SCORRI LA GALLERY PER LE PROBABILI FORMAZIONI

Chiuso il mercato e finita la sosta per le nazionali è tutto è pronto per la ripresa del campionato di Serie A., con tre partite in programma sabato 11 luglio. Si parte con Empoli-Venezia ma alle 18 c'è subito il big match Napoli-Juve, mentre Milan-Lazio è il big mathc della domenica alle 18.Empoli-VeneziaNapoli-JuventusAtalanta-Fiorentina.Sampdoria-Interh. 15.00Cagliar-GenoaSpezia-UdineseTorino-SalernitanaMilan-LazioRoma-Sassuolo(4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Bandinelli, Ricci, Haas; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli.