, si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Ci sono tante novità, come il ritorno da titolare diche cambia l'Inter. Nel Milan fuoriparte in panchina nella Juve. Per la Roma la sorpresa può essere Cengiz