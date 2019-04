Dopo la Coppa Italia, si riparte con la 34esima giornata. Ecco le probabili formazioni per questo turno di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Allegri, come aveva annunciato, farà esperimenti: può giocare Emre Can in difesa e Cuadrado da mezzala in un 3-5-2. Ma rimane fuori. Nel Milan rischia Conti (occhio ad Abate), dovrebbe tornare titolare Paquetá.in pole su Icardi nell'Inter, può giocare la coppia Dzeko-Schik nella Roma.