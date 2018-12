Il buon Natale è d'obbligo, ma intanto ci si allena ed è tutto pronto per la 18esima giornata di Serie A. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve c'è, Matuidi fuori per febbre. Milan con il 4-3-3 a Frosinone senza poter sbagliare, nell'Inter si cambia e torna in pole positionmentre il Torino pensa al tridente con Zaza, Iago Falqué e Belotti. E nella Roma c'èin vantaggio su Dzeko.