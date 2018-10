Dopo la settimana di coppe europee, torna la Serie A. La prima partita è di venerdì, quella tra Torino e Frosinone. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve ci sarà sicuramentein porta, ballottaggi in attacco.titolare nel Milan,favorito su Milik nel Napoli. Out Giaccherini e Cacciatore nel Chievo, Pulgar rischia ancora nel Bologna. Può tornare La Gumina, rientra Acquah per l'Empoli. Recuperato anche Benassi, Barak scalpita nell'Udinese. Masiello c'è, cambia il Sassuolo che passa al 3-4-3. Out Klavan (non convocato), spazio a Joao Pedro nel Cagliari. Nell'Inter si rivede, secondo Sky potrebbe giocare.