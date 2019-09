Tutto pronto per l'inizio della quinta giornata di Serie A con turno infrasettimanale. E tanti cambi in arrivo per le formazioni: laprepara ben cinque cambi rispetto alla sfida col Verona, si candidacon Higuain e Dybala visto che Ronaldo non è convocato per un affaticamento. Nell'Inter fiducia a, favorito per affiancare Lukaku nell'attacco anti-Lazio (con Immobile pienamente ritrovato e pronto a giocare). La Roma rispolvera Zaniolo, nel Milan previsto l'inserimento dei nuovi acquisti conche vedono crescere le proprie quotazioni. Ancelotti ritocca come sempre il suo Napoli: si rivedràin attacco.