QUI TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

È tutto pronto per la 17ma giornata di Serie A. La prima partita è sabato alle 12.30, tra Lazio e Cagliari. Ecco le probabili formazioni per questa giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve saranno titolari, l'ha annunciato Allegri. Cengiz Under in dubbio nella Roma, Dzeko parte dalla panchina.dovrebbe giocare al posto di Allan, infortunato. C'è ancora Zaza nel Torino, indisponibile Miranda nell'Inter.