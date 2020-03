Stanno per iniziare i recuperi della 26esima giornata di Serie A, che si giocheranno tra domenica e lunedì. Tante novità di formazione in arrivo dai centri sportivi e dalle conferenze stampa degli allenatori.Nell'Inter rischia di partire ancora dalla panchina, mentre nella Juve potrebbe partire fuori Ramsey. Salgono invece le quotazioni di, probabile titolare.è in dubbio per un colpo subito in allenamento, nel Milan è favorito Kjaer per la difesa. Torna Kucka nel Parma, nella Fiorentina ballottaggio tra Cutrone e Vlahovic.